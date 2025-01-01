AI Model Security

Machine learning model security tools for protecting AI models from adversarial attacks, model theft, and unauthorized access to proprietary algorithms.

Verax AI Logo
Verax AI

A platform that provides visibility, monitoring, and control over Large Language Models (LLMs) in production environments to detect and mitigate risks like hallucinations and data leakage.

Operant AI Logo
Operant AI

Runtime protection platform that secures AI applications, APIs, and cloud-native environments through automated threat detection and data protection mechanisms.

TestSavantAI Logo
TestSavantAI

Security platform that provides protection, monitoring and governance for enterprise generative AI applications and LLMs against various threats including prompt injection and data poisoning.

SPLX Logo
SPLX

An automated red teaming and security testing platform that continuously evaluates conversational AI applications for vulnerabilities and compliance with security standards.

Tumeryk Logo
Tumeryk

Tumeryk is a comprehensive security solution for large language models and generative AI systems, offering risk assessment, protection against jailbreaks, content moderation, and policy enforcement.

Wald Logo
Wald

Wald.ai is an AI security platform that provides enterprise access to multiple AI assistants while ensuring data protection and regulatory compliance.

TrojAI Logo
TrojAI

TrojAI is an AI security platform that detects vulnerabilities in AI models and defends against attacks on AI applications.

Apex AI Security Logo
Apex AI Security

Apex AI Security Platform provides security, management, and visibility for enterprise use of generative AI technologies.

Lakera Logo
Lakera

Lakera is an automated safety and security assessment tool for GenAI applications

LLM Guard Logo
LLM Guard

LLM Guard is a security toolkit that enhances the safety and security of interactions with Large Language Models (LLMs) by providing features like sanitization, harmful language detection, data leakage prevention, and resistance against prompt injection attacks.

Adversa AI Logo
Adversa AI

Adversa AI is a cybersecurity company that provides solutions for securing and hardening machine learning, artificial intelligence, and large language models against adversarial attacks, privacy issues, and safety incidents across various industries.

CalypsoAI Logo
CalypsoAI

CalypsoAI is a platform that provides centralized security, observability, and control for deploying and scaling large language models and generative AI across an enterprise.

WhyLabs LLM Security Logo
WhyLabs LLM Security

WhyLabs is a platform that provides security, monitoring, and observability capabilities for Large Language Models (LLMs) and AI applications, enabling teams to protect against malicious prompts, data leaks, misinformation, and other vulnerabilities.

MindgardAI Logo
MindgardAI

Mindgard is a continuous automated red teaming platform that enables security teams to identify and remediate vulnerabilities in AI systems, including generative AI and large language models.

