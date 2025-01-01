AI Model Security
Machine learning model security tools for protecting AI models from adversarial attacks, model theft, and unauthorized access to proprietary algorithms.
Explore 14 curated cybersecurity tools
RELATED TASKS
A platform that provides visibility, monitoring, and control over Large Language Models (LLMs) in production environments to detect and mitigate risks like hallucinations and data leakage.
Runtime protection platform that secures AI applications, APIs, and cloud-native environments through automated threat detection and data protection mechanisms.
Security platform that provides protection, monitoring and governance for enterprise generative AI applications and LLMs against various threats including prompt injection and data poisoning.
An automated red teaming and security testing platform that continuously evaluates conversational AI applications for vulnerabilities and compliance with security standards.
Tumeryk is a comprehensive security solution for large language models and generative AI systems, offering risk assessment, protection against jailbreaks, content moderation, and policy enforcement.
Wald.ai is an AI security platform that provides enterprise access to multiple AI assistants while ensuring data protection and regulatory compliance.
TrojAI is an AI security platform that detects vulnerabilities in AI models and defends against attacks on AI applications.
Apex AI Security Platform provides security, management, and visibility for enterprise use of generative AI technologies.
Lakera is an automated safety and security assessment tool for GenAI applications
LLM Guard is a security toolkit that enhances the safety and security of interactions with Large Language Models (LLMs) by providing features like sanitization, harmful language detection, data leakage prevention, and resistance against prompt injection attacks.
Adversa AI is a cybersecurity company that provides solutions for securing and hardening machine learning, artificial intelligence, and large language models against adversarial attacks, privacy issues, and safety incidents across various industries.
CalypsoAI is a platform that provides centralized security, observability, and control for deploying and scaling large language models and generative AI across an enterprise.
WhyLabs is a platform that provides security, monitoring, and observability capabilities for Large Language Models (LLMs) and AI applications, enabling teams to protect against malicious prompts, data leaks, misinformation, and other vulnerabilities.
Mindgard is a continuous automated red teaming platform that enables security teams to identify and remediate vulnerabilities in AI systems, including generative AI and large language models.
