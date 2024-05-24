WitFoo WitFoo Conductor
Security data pipeline & analytics platform for SOC operations & reporting
WitFoo WitFoo Conductor Description
WitFoo Conductor is a security data pipeline platform that processes and structures complex security data from multiple sources. The platform consists of three main products: Conductor, Reporter, and Precinct. WitFoo Conductor functions as a data pipeline that ingests, normalizes, and enriches security data from various security tools and infrastructure components. It processes security signals and prepares them for analysis and reporting. WitFoo Reporter transforms raw security data into business intelligence and audit-ready reports. It provides security metrics in business terms, enables security stack evaluations, and supports compliance reporting. The tool quantifies security ROI and validates tool effectiveness. WitFoo Precinct provides advanced analytics capabilities for security investigations. It correlates security events to reconstruct attack narratives, moving beyond individual alerts to show complete attack chains. The platform maps security events to attack stages including exploitation, staging, exfiltration, compromised credentials, and related malware. The platform integrates with a wide range of security tools including endpoint protection platforms, firewalls, SIEM systems, cloud providers, network devices, and email security solutions. It supports data ingestion from over 50 different security vendors and technologies.
