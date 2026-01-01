Veza Access Requests Logo

Veza Access Requests

Self-service access request and provisioning platform with JIT access

Veza Access Requests Description

Veza Access Requests is an access management platform that enables self-service access provisioning across enterprise environments. The product provides users with the ability to request, view, and remove their own access through an Access Hub catalog without requiring ticket creation. The platform includes role recommendation capabilities that suggest least privilege roles for access requests and simulate the full impact of access before it is granted. Just-in-time access functionality allows users to request time-bound access to resources with automatic expiration to reduce privilege creep. Policy-based provisioning automates the creation of new user accounts and ensures consistent provisioning with correct entitlements. The system manages and fulfills access requests using least privileged roles while maintaining real-time access governance. The Manager's Access Dashboard provides visibility for managers to grant and revoke access for team members and monitor access across their teams. The platform provisions access in accordance with security policies to maintain compliance and provides transparency throughout the access lifecycle.

Veza Access Requests is Self-service access request and provisioning platform with JIT access developed by Veza Technologies. It is a IAM solution designed to help security teams with Access Control, Access Management, Automation.

