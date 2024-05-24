Saviynt Identity Governance & Administration
Identity governance & administration platform for managing access & compliance
Saviynt Identity Governance & Administration
Identity governance & administration platform for managing access & compliance
Saviynt Identity Governance & Administration Description
Saviynt Identity Governance & Administration is a cloud-native platform that provides identity lifecycle management and access governance across enterprise environments. The platform manages human identities, non-human identities, and AI agents across cloud, hybrid, and on-premises infrastructures. The solution automates identity lifecycle processes from onboarding to offboarding, including access provisioning and deprovisioning. It supports access request workflows with approval processes and conducts access certification campaigns to review user entitlements. The platform uses AI to provide access recommendations and automate access review decisions. The system integrates with various application types including SaaS, IaaS, ERP, EMR, CRM, and HR systems. It provides visibility into access risks across applications and entitlements for all identity types. The platform includes compliance reporting capabilities and policy enforcement mechanisms. Access governance extends to both internal workforce users and external users. The solution aims to reduce decision times for access requests and reviews through automated recommendations. It consolidates identity data, security controls, and compliance processes into a unified platform for policy enforcement and audit reporting.
Saviynt Identity Governance & Administration FAQ
Common questions about Saviynt Identity Governance & Administration including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Saviynt Identity Governance & Administration is Identity governance & administration platform for managing access & compliance developed by Saviynt. It is a IAM solution designed to help security teams with Identity And Access Management, Access Control, Compliance.
FEATURED
Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox