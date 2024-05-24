Saviynt Identity Governance & Administration Logo

Saviynt Identity Governance & Administration

Identity governance & administration platform for managing access & compliance

IAM Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Saviynt Identity Governance & Administration Description

Saviynt Identity Governance & Administration is a cloud-native platform that provides identity lifecycle management and access governance across enterprise environments. The platform manages human identities, non-human identities, and AI agents across cloud, hybrid, and on-premises infrastructures. The solution automates identity lifecycle processes from onboarding to offboarding, including access provisioning and deprovisioning. It supports access request workflows with approval processes and conducts access certification campaigns to review user entitlements. The platform uses AI to provide access recommendations and automate access review decisions. The system integrates with various application types including SaaS, IaaS, ERP, EMR, CRM, and HR systems. It provides visibility into access risks across applications and entitlements for all identity types. The platform includes compliance reporting capabilities and policy enforcement mechanisms. Access governance extends to both internal workforce users and external users. The solution aims to reduce decision times for access requests and reviews through automated recommendations. It consolidates identity data, security controls, and compliance processes into a unified platform for policy enforcement and audit reporting.

Saviynt Identity Governance & Administration FAQ

Common questions about Saviynt Identity Governance & Administration including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Saviynt Identity Governance & Administration is Identity governance & administration platform for managing access & compliance developed by Saviynt. It is a IAM solution designed to help security teams with Identity And Access Management, Access Control, Compliance.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Heeler Application Security Auto-Remediation Logo
Heeler Application Security Auto-Remediation

Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

8
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

6
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
516
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
458
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
310
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
194
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
188
View All Categories →

Stay Updated with Mandos Brief

Get strategic cybersecurity insights in your inbox