KnowBe4 Compliance Plus
Compliance training platform for regulatory requirements and data privacy
KnowBe4 Compliance Plus Description
KnowBe4 Compliance Plus is a compliance training platform that provides organizations with tools to meet regulatory and data privacy requirements. The platform includes a library of over 1000 training modules covering legislative requirements such as HIPAA, PCI, GDPR, and other compliance frameworks. The platform delivers training content through the KnowBe4 Learning Management System (LMS) and supports SCORM-compliant content uploads. Organizations can customize training modules with their own policies and procedures, and incorporate branded content into the platform. Compliance Plus includes supplemental learning materials such as newsletters, documents, and posters. The platform offers automated compliance training campaigns with reporting capabilities to track training completion and compliance status. The training content is designed as short interactive modules to maintain learner engagement. Organizations can combine Compliance Plus with KnowBe4's security awareness training platform for integrated security and compliance training programs.
