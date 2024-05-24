Dynatrace Davis AI Logo

Dynatrace Davis AI Description

Dynatrace Davis AI is an artificial intelligence platform that combines predictive, causal, and generative AI techniques for observability, security, and operational automation. The platform provides automatic root-cause analysis by detecting customer-facing issues and using topology, transaction, and code-level information to pinpoint problem sources. Davis AI includes Davis CoPilot, which translates natural language queries into Dynatrace Query Language (DQL) for data exploration across the Grail data platform. The system performs continuous forecasting and anomaly prediction across multidimensional baselines, application traffic, and service load with seasonality awareness. The platform analyzes observability and security data in the context of topology information, groups anomalies, and prioritizes based on business impact. It generates workflows using natural language input for autoremediation and integrations with ChatOps, DevOps, and ITSM tools. Davis AI creates queries, notebooks, and dashboards to simplify analytics and provides workflow and automation recommendations. The system performs automatic risk assessment, threat detection and blocking, and recommends remediation strategies for application security. The platform includes auto-baselining, anomaly detection, automatic root-cause analysis, and business impact analysis. It leverages custom-trained large language models optimized for observability, security, and business use cases, utilizing real-time dependency and topology mapping from Smartscape and automation through AutomationEngine.

Dynatrace Davis AI is AI platform for observability, security, and operations automation developed by Dynatrace. It is a Security Operations solution designed to help security teams with AI Powered Security, Anomaly Detection, Automation.

