Mobile EDR for SOC extending detection & response to iOS and Android.
Mobile EDR for SOC extending detection & response to iOS and Android.
Lookout Mobile EDR for SOC is a mobile endpoint detection and response solution designed to extend SOC visibility to iOS and Android devices. Traditional EDR platforms cover Windows, macOS, and Linux but have no native visibility into mobile operating systems. This product addresses that gap by collecting and streaming mobile telemetry into existing SOC infrastructure. Core capabilities include: - Proactive threat hunting using raw mobile telemetry covering web history, location history, USB and Bluetooth connection history, and app activity - Forensic investigation of historical mobile events to reconstruct attack timelines, identify lateral movement, and determine initial access vectors - Bidirectional integration with SIEM, SOAR, and XDR platforms via streaming API, feeding mobile threat data into existing workflows, alerts, and dashboards - Device interrogation and quarantine capabilities, allowing SOC teams to isolate compromised mobile devices and gather forensic evidence - App intelligence drawn from a database of over 420 million analyzed mobile apps, including detection of trojanized applications - Monthly mobile threat intelligence reports covering nation-state actor activity, criminal group tactics, and emerging mobile attack campaigns The product is backed by a threat intelligence base that includes data from 230+ million monitored devices and 569+ million tracked URLs, accumulated over 15+ years of mobile security research. Compliance support is provided for NIST SP 800-53, NIST SP 800-124 Rev. 2, FedRAMP, CMMC, SOC 2, ISO/IEC 27001, and FFIEC frameworks, covering continuous monitoring, incident response, and audit evidence requirements.
Common questions about Advanced SOC (Mobile EDR) including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Advanced SOC (Mobile EDR) is Mobile EDR for SOC extending detection & response to iOS and Android, developed by Lookout. It is a Endpoint Security solution designed to help security teams with Android Security, IOS, Hunting.
Advanced SOC (Mobile EDR) offers the following core capabilities:
Advanced SOC (Mobile EDR) integrates natively with SIEM, SOAR, XDR. Integration support lets security teams connect Advanced SOC (Mobile EDR) to existing SIEM, ticketing, identity, and notification systems without custom development.
Advanced SOC (Mobile EDR) is deployed as a cloud solution, suited to mid-market, enterprise organizations looking to operationalize endpoint security. The commercial offering is positioned for production security operations with vendor support and SLAs.
Advanced SOC (Mobile EDR) is built for security teams handling Android Security, IOS, Hunting, IOC. It supports workflows including mobile threat hunting using raw telemetry (web history, location, usb, bluetooth, app activity), forensic investigation of historical mobile events, bidirectional siem, soar, and xdr integration via streaming api. Teams typically adopt Advanced SOC (Mobile EDR) when they need to endpoint security capabilities integrated into their existing stack. Explore similar tools at https://cybersectools.com/alternatives/advanced-soc-mobile-edr
Advanced SOC (Mobile EDR) is a commercial Endpoint Security solution. For detailed pricing information, visit https://security.lookout.com/platform/edr-for-soc or contact Lookout directly.
Popular alternatives to Advanced SOC (Mobile EDR) include:
Compare all Advanced SOC (Mobile EDR) alternatives at https://cybersectools.com/alternatives/advanced-soc-mobile-edr
Advanced SOC (Mobile EDR) is for security teams and organizations that need Android Security, IOS, Hunting, IOC, Investigation. It's particularly suitable for enterprises requiring robust, commercial-grade security capabilities. Other Endpoint Security tools can be found at https://cybersectools.com/categories/endpoint-security
Head-to-head feature, pricing, and rating breakdowns.
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