Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) Logo

Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF)

Data management platform for data quality, migration, and governance

Data Protection
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) Description

Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) is a data management platform designed for data quality management and data migration across on-premises, cloud, and legacy environments. The platform operates on four principles: Reusability, Repeatability, Reliability, and Reconciliation. UDMF provides data migration capabilities through pre-built connectors for applications, databases, and data storage technologies. The framework includes reusable libraries that enable automation and reduction of manual effort. The platform supports integration with open source ETL tools for data migration processes. For data quality management, UDMF offers data profiling capabilities, configurable business rules, exception reports, scorecards, and data quality metrics. The platform includes one-touch adaptors to automate data loading processes. The framework is designed to support data-driven enterprises across multiple industries including retail, consumer goods, travel, transportation, logistics, hospitality, communications, banking, financial services, manufacturing, and healthcare.

Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) FAQ

Common questions about Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) is Data management platform for data quality, migration, and governance developed by Tech Mahindra. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Analytics, Automation, Cloud.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →