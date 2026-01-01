Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF)
Data management platform for data quality, migration, and governance
Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF)
Data management platform for data quality, migration, and governance
Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) Description
Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) is a data management platform designed for data quality management and data migration across on-premises, cloud, and legacy environments. The platform operates on four principles: Reusability, Repeatability, Reliability, and Reconciliation. UDMF provides data migration capabilities through pre-built connectors for applications, databases, and data storage technologies. The framework includes reusable libraries that enable automation and reduction of manual effort. The platform supports integration with open source ETL tools for data migration processes. For data quality management, UDMF offers data profiling capabilities, configurable business rules, exception reports, scorecards, and data quality metrics. The platform includes one-touch adaptors to automate data loading processes. The framework is designed to support data-driven enterprises across multiple industries including retail, consumer goods, travel, transportation, logistics, hospitality, communications, banking, financial services, manufacturing, and healthcare.
Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) FAQ
Common questions about Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Tech Mahindra Unified Data Management Framework (UDMF) is Data management platform for data quality, migration, and governance developed by Tech Mahindra. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Analytics, Automation, Cloud.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership