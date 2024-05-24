Pathlock Access Risk Analysis
Identifies and manages SoD and sensitive access risks across business apps
Pathlock Access Risk Analysis is an identity governance tool that identifies and manages separation of duties (SoD) conflicts and sensitive access risks across multiple business applications. The product analyzes access permissions at a granular level to detect role conflicts and potential security violations. The tool provides cross-application visibility for SAP ERP, SAP Ariba, Oracle, Workday, PeopleSoft, and other enterprise systems. It analyzes the complete application security model at the permission level to reduce false positives and distinguish between theoretical and actual risks based on user activity. The product includes pre-built risk rulesets for common use cases in business applications, with customization capabilities for organization-specific requirements. Ruleset management features include cross-application translations, version control, and change logs. AI-powered capabilities provide role suggestions to resolve SoD conflicts while maintaining necessary access. The system can simulate changes and forecast risk impact across users, roles, and applications before implementation. Peer benchmarking functionality validates access needs and supports role design decisions. Reporting features include customizable dashboards that track remediation progress, risk scores, and mitigation status across the application landscape. The tool generates audit-ready compliance reports and provides auditors with direct access to standardized documentation.
