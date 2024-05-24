CybersecTools API access is now live!Learn More
Pathlock Compliant Provisioning Description

Pathlock Compliant Provisioning is an identity governance solution that automates user access provisioning across enterprise applications. The product centralizes provisioning workflows for business-critical systems and enforces policy-driven access controls. The solution performs real-time segregation of duties (SoD) checks and sensitive access risk assessments during the provisioning process. It detects conflicts across multiple applications and simulates access changes to identify potential risks before granting permissions. The platform provides configurable approval workflows that can be customized based on user type, application, or risk level. Workflows support automated escalations, reassignments, and notifications to maintain request velocity. The system accommodates employees, contractors, and third-party users. Pathlock maintains centralized audit trails that document all provisioning actions with timestamps. The solution includes dashboards and reporting capabilities for monitoring access activity, policy enforcement, and compliance status. Reports can be exported to support internal reviews and regulatory requirements. The interface guides requesters through role selection and access justification processes. Approvers receive risk context and policy check results to support decision-making. Compliance teams gain visibility into provisioning workflows through centralized tracking.

