Pathlock Compliant Provisioning
Automates risk-aware user provisioning across enterprise applications
Pathlock Compliant Provisioning
Automates risk-aware user provisioning across enterprise applications
Pathlock Compliant Provisioning Description
Pathlock Compliant Provisioning is an identity governance solution that automates user access provisioning across enterprise applications. The product centralizes provisioning workflows for business-critical systems and enforces policy-driven access controls. The solution performs real-time segregation of duties (SoD) checks and sensitive access risk assessments during the provisioning process. It detects conflicts across multiple applications and simulates access changes to identify potential risks before granting permissions. The platform provides configurable approval workflows that can be customized based on user type, application, or risk level. Workflows support automated escalations, reassignments, and notifications to maintain request velocity. The system accommodates employees, contractors, and third-party users. Pathlock maintains centralized audit trails that document all provisioning actions with timestamps. The solution includes dashboards and reporting capabilities for monitoring access activity, policy enforcement, and compliance status. Reports can be exported to support internal reviews and regulatory requirements. The interface guides requesters through role selection and access justification processes. Approvers receive risk context and policy check results to support decision-making. Compliance teams gain visibility into provisioning workflows through centralized tracking.
Pathlock Compliant Provisioning FAQ
Common questions about Pathlock Compliant Provisioning including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Pathlock Compliant Provisioning is Automates risk-aware user provisioning across enterprise applications developed by Pathlock. It is a IAM solution designed to help security teams with SOD.
ALTERNATIVES
Manages AI agent identities and non-human access across cloud and SaaS platforms
Cloud Infrastructure Entitlement Mgmt for multi-cloud identity & access control
Compliance-focused IGA platform for provisioning, SoD analysis, and access reviews
Detects and mitigates separation of duties violations across platforms.
Automates role management across enterprise apps with SoD analysis and compliance
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox