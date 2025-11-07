ManageEngine AD360
Integrated IAM suite for Active Directory and hybrid identity management
ManageEngine AD360 Description
ManageEngine AD360 is a comprehensive workforce identity and access management solution designed for hybrid IT ecosystems. It provides integrated capabilities for managing Active Directory, Microsoft 365, Exchange, and cloud environments. The platform combines multiple identity management functions including user provisioning, access governance, password management, multi-factor authentication, single sign-on, auditing, and backup/recovery capabilities. AD360 enables organizations to manage user identities across on-premises and cloud platforms, enforce access controls, monitor security events, and maintain compliance. The solution integrates several ManageEngine products into a unified platform for managing the complete identity lifecycle, from user onboarding to offboarding, while providing visibility into identity-related security risks and compliance requirements. It supports Zero Trust security models through adaptive authentication, privileged access controls, and continuous monitoring of identity activities across hybrid Active Directory environments.
