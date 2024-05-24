JumpCloud Open Cloud Directory Logo

JumpCloud Open Cloud Directory is a cloud-based directory platform that provides centralized identity, access, and device management capabilities. The platform allows organizations to create and manage user accounts, or import them from authoritative identity sources such as HR systems or existing directories. Identity and access changes made in one source are automatically reflected across all connected resources. The platform supports integration with various systems through open standards and provides users with a unified identity to access their resources. It includes capabilities for web application single sign-on, password management, multi-factor authentication, cloud-based LDAP and RADIUS services, SSH key management, and cross-OS device management with MDM functionality. JumpCloud offers identity governance and auditing features, and supports directory integrations with systems like Google Workspace and Microsoft 365. The platform is designed to consolidate multiple point solutions into a single directory service, supporting heterogeneous IT environments with different operating systems and tools. The solution provides device management capabilities across multiple operating systems and includes mobile device management features. Organizations can use the platform to manage user access to applications, systems, and devices from a central console.

JumpCloud Open Cloud Directory is Cloud-based directory platform for identity, access, and device management developed by JumpCloud. It is a IAM solution designed to help security teams with Identity And Access Management, Cloud, Single Sign On.

