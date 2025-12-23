Imprivata Privileged Access Management Logo

Imprivata Privileged Access Management

PAM solution for discovering, managing, auditing privileged accounts & sessions

Imprivata Privileged Access Management Description

Imprivata Privileged Access Management is a privileged access management solution designed to secure privileged and shared accounts within organizations. The product addresses security risks associated with stolen or misused credentials by providing capabilities to discover, manage, audit, and monitor privileged accounts, passwords, and sessions. The solution offers automated privileged password management with discovery and rotation capabilities. It includes session management features that enable real-time control and monitoring of privileged sessions. The product provides auditing and documentation of all activity and controls to support compliance requirements. The platform is deployed as an agentless solution that integrates with existing infrastructure. It aims to address security challenges related to compromised privileged credentials, which are reported to be involved in over 70% of data breaches. The solution supports zero trust security approaches by controlling privileged access and implementing authentication controls. Key capabilities include securing critical accounts, managing privileged passwords, monitoring sessions, and demonstrating compliance through comprehensive audit trails. The product is designed to prevent inappropriate access while providing visibility and control over privileged user activities across the organization.

Imprivata Privileged Access Management FAQ

Common questions about Imprivata Privileged Access Management including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Imprivata Privileged Access Management is PAM solution for discovering, managing, auditing privileged accounts & sessions developed by Imprivata. It is a IAM solution designed to help security teams with Access Control, Audit, Compliance.

