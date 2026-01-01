Flying Cloud Data Questions
Flying Cloud Data Questions
Flying Cloud Data Questions Description
Flying Cloud Data Questions is a data visibility and accountability platform that provides organizations with insights into their data assets. The product addresses 11 fundamental questions about data management, including data type identification, content analysis, origin tracking, consumption patterns, access authorization, sharing behavior, usage patterns, data transformation, data travel paths, and behavioral anomaly detection. The platform provides chain-of-custody accountability and ledgerized proof for data state verification. It tracks data as it moves through an organization, identifying where data originates, who accesses it, how it is shared, and where it travels. The system establishes baselines for normal data behavior to detect anomalies that may indicate security issues or policy violations. The product addresses various data types including application data, user-generated content, social media, video, voice, IoT, log files, OT, SCADA, images, files, code, machine data, and API-to-API data. It monitors data flows across departments, geographic locations, and external destinations to identify unauthorized access, inappropriate sharing, and policy violations. The platform is designed for security professionals, CFOs, and data management teams who need to understand data usage patterns, ensure compliance with regulations like HIPAA, and detect when data is used for unintended purposes or accessed by unauthorized users.
