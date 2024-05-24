FileFlex Enterprise
FileFlex Enterprise
FileFlex Enterprise Description
FileFlex Enterprise is a data security and productivity platform that applies Zero Trust principles to the data layer. The platform overlays existing infrastructure to federate access across on-premises, cloud, SharePoint, FTP, and NAS storage environments without requiring data migration or duplication. The solution enforces least privilege and just-in-time access controls directly on files wherever they reside. It provides a single-pane-of-glass interface for policy-controlled data access across hybrid storage environments, eliminating the need for VPNs or network exposure. FileFlex Enterprise supports workflows including secure file sharing, collaboration, virtual data rooms for sensitive operations like mortgage approvals and M&A, and modernization of legacy file transfer systems. The platform maintains centralized governance with activity visibility and audit trails. The system is designed to address the gap in traditional Zero Trust architectures that secure identity, networks, and applications but leave unstructured data exposed. It integrates with existing security stacks and supports compliance requirements including GDPR, HIPAA, DORA, FFIEC, GLBA, NIST, and CMMC.
FileFlex Enterprise FAQ
FileFlex Enterprise is Zero Trust Data Access platform for securing unstructured data across hybrid envs developed by FileFlex. It is a Zero Trust solution designed to help security teams with Access Control, Audit, Compliance.
