Dynatrace OpenPipeline
Data pipeline platform for ingesting, processing & storing observability data
Dynatrace OpenPipeline
Data pipeline platform for ingesting, processing & storing observability data
Dynatrace OpenPipeline Description
Dynatrace OpenPipeline is a data pipeline management platform that ingests, processes, and persists observability, security, and business data from multiple sources at scale. The platform uses high-performance stream processing technologies to handle data ingestion and routing. The product provides capabilities for filtering and masking data to support privacy compliance and reduce unnecessary data collection. Users can drop needless fields and duplicate data to manage costs and reduce noise. Data transformation features allow preprocessing and volume reduction, including converting logs to metrics when raw logs are not required. OpenPipeline enriches data by supplementing it with additional attributes such as IP addresses and trace IDs to add context. The platform routes data to Grail buckets with configurable retention durations. It supports data from Dynatrace OneAgent and open-source frameworks including OpenTelemetry. The platform includes encryption capabilities for data in transit and at storage, along with data anonymization features. An OpenPipeline Configuration app enables users to create and configure data routes using DQL (Dynatrace Query Language) for matching and processing. The system integrates with Davis AI for analytics and supports automation workflows.
Dynatrace OpenPipeline FAQ
Common questions about Dynatrace OpenPipeline including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Dynatrace OpenPipeline is Data pipeline platform for ingesting, processing & storing observability data developed by Dynatrace. It is a Security Operations solution designed to help security teams with Data Ingestion, Log Management, Data Enrichment.
FEATURED
Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox