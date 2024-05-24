Dynatrace OpenPipeline Logo

Dynatrace OpenPipeline

Data pipeline platform for ingesting, processing & storing observability data

Security Operations Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Dynatrace OpenPipeline Description

Dynatrace OpenPipeline is a data pipeline management platform that ingests, processes, and persists observability, security, and business data from multiple sources at scale. The platform uses high-performance stream processing technologies to handle data ingestion and routing. The product provides capabilities for filtering and masking data to support privacy compliance and reduce unnecessary data collection. Users can drop needless fields and duplicate data to manage costs and reduce noise. Data transformation features allow preprocessing and volume reduction, including converting logs to metrics when raw logs are not required. OpenPipeline enriches data by supplementing it with additional attributes such as IP addresses and trace IDs to add context. The platform routes data to Grail buckets with configurable retention durations. It supports data from Dynatrace OneAgent and open-source frameworks including OpenTelemetry. The platform includes encryption capabilities for data in transit and at storage, along with data anonymization features. An OpenPipeline Configuration app enables users to create and configure data routes using DQL (Dynatrace Query Language) for matching and processing. The system integrates with Davis AI for analytics and supports automation workflows.

Dynatrace OpenPipeline FAQ

Common questions about Dynatrace OpenPipeline including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Dynatrace OpenPipeline is Data pipeline platform for ingesting, processing & storing observability data developed by Dynatrace. It is a Security Operations solution designed to help security teams with Data Ingestion, Log Management, Data Enrichment.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Heeler Application Security Auto-Remediation Logo
Heeler Application Security Auto-Remediation

Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

8
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

6
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
516
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
458
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
310
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
194
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
188
View All Categories →

Stay Updated with Mandos Brief

Get strategic cybersecurity insights in your inbox