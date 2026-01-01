Cyera Unified AI Data Security Platform
Cyera Unified AI Data Security Platform
Cyera Unified AI Data Security Platform Description
Cyera Unified AI Data Security Platform is a data security solution that combines Data Security Posture Management (DSPM), Identity and Access Management (IAM), and Data Loss Prevention (DLP) capabilities into a single platform. The platform provides continuous discovery of data across environments to identify what data exists and where it resides. The solution uses AI-powered classification to identify sensitive data with precision and contextual information. It connects data security with identity security, allowing organizations to view identity through the lens of data and understand who or what is accessing sensitive information. The platform includes modules for data security posture management, identity and access management, and data loss prevention. The DSPM module discovers and classifies sensitive data, determines risk levels, and monitors data over time. The IAM component provides visibility into data access patterns and user permissions. The DLP functionality detects, monitors, and protects critical data in motion to prevent unauthorized access or exfiltration. Cyera operates across cloud environments and provides continuous monitoring capabilities. The platform is designed to help organizations understand their data landscape, manage access controls, and implement protective measures without impeding business operations.
