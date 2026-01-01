Cyera Unified AI Data Security Platform Logo

Cyera Unified AI Data Security Platform

Unified AI data security platform for DSPM, IAM, and DLP capabilities

Data Protection
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Cyera Unified AI Data Security Platform Description

Cyera Unified AI Data Security Platform is a data security solution that combines Data Security Posture Management (DSPM), Identity and Access Management (IAM), and Data Loss Prevention (DLP) capabilities into a single platform. The platform provides continuous discovery of data across environments to identify what data exists and where it resides. The solution uses AI-powered classification to identify sensitive data with precision and contextual information. It connects data security with identity security, allowing organizations to view identity through the lens of data and understand who or what is accessing sensitive information. The platform includes modules for data security posture management, identity and access management, and data loss prevention. The DSPM module discovers and classifies sensitive data, determines risk levels, and monitors data over time. The IAM component provides visibility into data access patterns and user permissions. The DLP functionality detects, monitors, and protects critical data in motion to prevent unauthorized access or exfiltration. Cyera operates across cloud environments and provides continuous monitoring capabilities. The platform is designed to help organizations understand their data landscape, manage access controls, and implement protective measures without impeding business operations.

Cyera Unified AI Data Security Platform FAQ

Common questions about Cyera Unified AI Data Security Platform including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Cyera Unified AI Data Security Platform is Unified AI data security platform for DSPM, IAM, and DLP capabilities developed by Cyera. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Powered Security, Access Control, Cloud Security.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →