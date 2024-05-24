Constella Identity Fraud Detection API Logo

Constella Identity Fraud Detection API

API-based identity fraud detection using breach & infostealer intelligence

IAM Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Constella Identity Fraud Detection API Description

Constella Identity Fraud Detection API provides API services for detecting and preventing identity fraud through analysis of compromised credentials and email reputation data. The product monitors credentials, session cookies, and PII across surface, deep, and dark web sources to identify fraud indicators. The solution consists of two primary API services: Account Takeover (ATO) Infostealers API and Email Reputation Score API. The ATO API detects compromised emails and credentials from breaches, combo lists, and infostealer campaigns, tracking exposed credentials in real-time. It identifies emails tied to active infections and provides contextual data including breach origins, exposure dates, and geographic metadata. The Email Reputation Score API evaluates incoming email addresses to detect phishing, spoofing, and malicious activity. It identifies fraudulent patterns by uncovering links between email addresses and known malicious sites or activities, assigning dynamic risk scores using AI-powered analysis. The product monitors stolen credentials, session cookies, sensitive documents, and email reputation scores. It detects synthetic fraud indicators by identifying emails created without historical breaches. The APIs are designed for integration into existing fraud prevention systems, security workflows, and threat intelligence platforms. Target industries include identity theft and credit protection services, retail and consumer services, cybersecurity providers (EDR/MDR/XDR), government and law enforcement, and financial services.

Constella Identity Fraud Detection API FAQ

Common questions about Constella Identity Fraud Detection API including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Constella Identity Fraud Detection API is API-based identity fraud detection using breach & infostealer intelligence developed by Constella Intelligence. It is a IAM solution designed to help security teams with API Security, Credential Monitoring, Dark Web Monitoring.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Heeler Application Security Auto-Remediation Logo
Heeler Application Security Auto-Remediation

Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

8
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

6
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
516
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
458
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
310
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
194
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
188
View All Categories →

Stay Updated with Mandos Brief

Get strategic cybersecurity insights in your inbox