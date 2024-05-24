Cayosoft Guardian Protector™ Logo

Cayosoft Guardian Protector™

Hybrid AD and Entra ID mgmt, monitoring, and recovery platform

IAM Commercial
Cayosoft Guardian Protector™ Description

Cayosoft Guardian Protector is a platform for managing, monitoring, and recovering hybrid Active Directory and Entra ID environments. The product consists of three main components: Cayosoft Administrator provides unified management capabilities for hybrid AD environments, including Entra ID, Microsoft 365, and Intune. It automates identity tasks and enforces least privilege access from a single console. Cayosoft Guardian Audit & Restore monitors changes across AD and Entra ID in real time, providing visibility into modifications with the ability to roll back risky changes. It includes alerting capabilities and maintains audit trails for compliance purposes. Cayosoft Guardian Instant Forest Recovery provides AD forest recovery capabilities designed to minimize downtime during AD failures. The platform addresses hybrid AD administration, group management automation, license management for Office 365, help desk and self-service functions, Microsoft Teams management, change monitoring, user provisioning and deprovisioning, and reporting. It provides single-pane-of-glass visibility across on-premises Active Directory and cloud-based Entra ID environments.

Cayosoft Guardian Protector™ is Hybrid AD and Entra ID mgmt, monitoring, and recovery platform developed by Cayosoft. It is a IAM solution designed to help security teams with Active Directory, Automation, Backup.

