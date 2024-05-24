Cayosoft Guardian Protector™
Hybrid AD and Entra ID mgmt, monitoring, and recovery platform
Cayosoft Guardian Protector™
Hybrid AD and Entra ID mgmt, monitoring, and recovery platform
Cayosoft Guardian Protector™ Description
Cayosoft Guardian Protector is a platform for managing, monitoring, and recovering hybrid Active Directory and Entra ID environments. The product consists of three main components: Cayosoft Administrator provides unified management capabilities for hybrid AD environments, including Entra ID, Microsoft 365, and Intune. It automates identity tasks and enforces least privilege access from a single console. Cayosoft Guardian Audit & Restore monitors changes across AD and Entra ID in real time, providing visibility into modifications with the ability to roll back risky changes. It includes alerting capabilities and maintains audit trails for compliance purposes. Cayosoft Guardian Instant Forest Recovery provides AD forest recovery capabilities designed to minimize downtime during AD failures. The platform addresses hybrid AD administration, group management automation, license management for Office 365, help desk and self-service functions, Microsoft Teams management, change monitoring, user provisioning and deprovisioning, and reporting. It provides single-pane-of-glass visibility across on-premises Active Directory and cloud-based Entra ID environments.
Cayosoft Guardian Protector™ FAQ
Common questions about Cayosoft Guardian Protector™ including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Cayosoft Guardian Protector™ is Hybrid AD and Entra ID mgmt, monitoring, and recovery platform developed by Cayosoft. It is a IAM solution designed to help security teams with Active Directory, Automation, Backup.
FEATURED
Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership
TRENDING CATEGORIES
Stay Updated with Mandos Brief
Get strategic cybersecurity insights in your inbox