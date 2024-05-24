Cohesity IT Analytics-as-a-Service Logo

Cohesity IT Analytics-as-a-Service

Cloud-delivered analytics platform for IT visibility across hybrid/multi-cloud

Data Protection Commercial
Cohesity IT Analytics-as-a-Service Description

Cohesity IT Analytics-as-a-Service is a cloud-delivered analytics platform that provides unified visibility and insights across hybrid and multi-cloud IT environments. The platform offers reporting, predictive analysis, and dashboards for backup, storage, and virtualization infrastructure. The solution monitors backup jobs, datastore usage, and application performance in real time. It includes capabilities for capacity planning with predictive analytics for VMs, storage, and SAN fabrics. The platform detects ransomware file types and suspicious file activity, and provides visibility into backup failures and bottlenecks. For compliance purposes, the platform validates SLAs with RTO/RPO dashboards and SLA compliance tracking. It generates audit-ready reports on backup success/failure and data protection status, and identifies unprotected or overprotected datasets. Detailed audit logs track changes, report activity, and system health. The platform supports cost optimization through storage reclamation, deduplication, and cleanup of unused assets. It consolidates public cloud billing reports for AWS, Azure, and Google Cloud. Chargeback and showback capabilities align IT costs with departmental consumption. Available as both on-premises and SaaS deployment models, the platform requires no infrastructure management in its cloud-native version. IT Analytics Foundation is included with NetBackup 10 subscription customers.

