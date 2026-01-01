BigID Data Security Platform
BigID Data Security Platform
BigID Data Security Platform Description
BigID is a data security and compliance platform that provides data discovery, classification, and protection across cloud, SaaS, on-premises, and development environments. The platform uses AI-supervised classifiers to identify and categorize sensitive data across structured, semi-structured, and unstructured sources in over 100 languages. The platform includes Data Security Posture Management (DSPM) capabilities for discovering and assessing data risk across enterprise environments. It offers data loss prevention (DLP) functionality without agents, along with data masking, redaction, labeling, and deletion capabilities for risk remediation. BigID provides data access governance and activity monitoring to control who accesses data and enforce least privilege principles. The platform supports compliance management with over 100 out-of-the-box regulations and includes privacy management features such as consent management, data subject access requests, cookie management, and vendor management. For AI security, the platform discovers shadow AI, governs employee AI use, manages AI security posture, and secures data pipelines for AI training. It monitors AI agent access to sensitive data and enforces permissions. The platform operates in an agentless, cloud-native architecture and integrates with data catalogs, security tools, and IT service management systems. It is certified for FIPS, PCI, HIPAA, and ISO compliance standards.
BigID Data Security Platform FAQ
BigID Data Security Platform is Enterprise data security platform with DSPM, DLP, privacy, and AI security developed by BigID.
