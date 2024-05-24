Axonius Unified Device Observability
Asset visibility & risk mgmt platform for healthcare medical & IT devices
Axonius Unified Device Observability
Asset visibility & risk mgmt platform for healthcare medical & IT devices
Axonius Unified Device Observability Description
Axonius Unified Device Observability is an asset management and security platform designed for healthcare environments. The platform provides visibility across medical devices, IoT, OT, and IT assets within hospital networks. The system discovers and classifies medical devices with over 150 attributes per asset, supporting medical-specific protocols including HL7, DICOM, RTLS, and MDS2. It aggregates data from multiple sources including CMMS, vendor catalogs, EHR/RTLS systems, and network telemetry to create unified asset records. The platform provides fleet-level risk scoring and incorporates FDA data and device utilization trends for clinical risk assessment. It includes threat detection capabilities that correlate device behavior and alerts into actionable summaries. Workflow automation features enable automated alerting, ticketing, and enforcement through pre-built or custom incident response playbooks. The platform integrates with NAC, firewalls, ticketing systems, and CMMS tools to bridge biomedical and security operations teams. The solution maintains a single, live view of all devices across the hospital network, enabling teams to prioritize remediation activities and asset replacements based on clinical risk and potential downtime impact.
Axonius Unified Device Observability FAQ
Common questions about Axonius Unified Device Observability including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Axonius Unified Device Observability is Asset visibility & risk mgmt platform for healthcare medical & IT devices developed by Axonius. It is a Attack Surface solution designed to help security teams with Healthcare, Network Visibility.