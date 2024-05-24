Burp Suite Enterprise Edition
Burp Suite Enterprise Edition Description
Burp Suite Enterprise Edition is a dynamic application security testing (DAST) platform designed for large-scale web application security scanning and vulnerability assessment. The platform enables automated scanning across multiple web applications using URL-based setup and includes features for: - Continuous security scanning with scheduled and on-demand scans - Integration capabilities with CI/CD pipelines and development workflows - Built-in support for issue tracking systems like Jira, GitLab, and Trello - GraphQL API for custom integrations and automation - Role-based access control (RBAC) and single sign-on (SSO) for team management - Customizable scan configurations and support for Burp extensions (BApps) - Vulnerability reporting with compliance standard mappings - Dashboard-based visibility of security trends and metrics - Email notifications and export capabilities for scan results The scanner operates without requiring code instrumentation and can detect various web vulnerabilities including cross-site scripting (XSS), SQL injection, XML external entity injection, directory traversal, and server-side request forgery.
Burp Suite Enterprise Edition FAQ
Common questions about Burp Suite Enterprise Edition including features, pricing, alternatives, and user reviews.
