Burp Suite Enterprise Edition Logo

Burp Suite Enterprise Edition

An enterprise-scale dynamic application security testing (DAST) platform that provides automated vulnerability scanning and security assessment for web applications.

Application Security Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Burp Suite Enterprise Edition Description

Burp Suite Enterprise Edition is a dynamic application security testing (DAST) platform designed for large-scale web application security scanning and vulnerability assessment. The platform enables automated scanning across multiple web applications using URL-based setup and includes features for: - Continuous security scanning with scheduled and on-demand scans - Integration capabilities with CI/CD pipelines and development workflows - Built-in support for issue tracking systems like Jira, GitLab, and Trello - GraphQL API for custom integrations and automation - Role-based access control (RBAC) and single sign-on (SSO) for team management - Customizable scan configurations and support for Burp extensions (BApps) - Vulnerability reporting with compliance standard mappings - Dashboard-based visibility of security trends and metrics - Email notifications and export capabilities for scan results The scanner operates without requiring code instrumentation and can detect various web vulnerabilities including cross-site scripting (XSS), SQL injection, XML external entity injection, directory traversal, and server-side request forgery.

Burp Suite Enterprise Edition FAQ

Common questions about Burp Suite Enterprise Edition including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Burp Suite Enterprise Edition is An enterprise-scale dynamic application security testing (DAST) platform that provides automated vulnerability scanning and security assessment for web applications. developed by PortSwigger Ltd.. It is a Application Security solution designed to help security teams with Security Automation, Vulnerability Scanning, Web Security.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Heeler Application Security Auto-Remediation Logo
Heeler Application Security Auto-Remediation

Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

8
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

6
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
516
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
458
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
310
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
194
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
188
View All Categories →

Stay Updated with Mandos Brief

Get strategic cybersecurity insights in your inbox