Zero Trust platform with dynamic access controls and posture monitoring.
Zero Trust platform with dynamic access controls and posture monitoring.
Zerac Zero Trust Security Platform is an enterprise-oriented security platform built around Zero Trust principles. It is designed to enforce continuous verification and least-privilege access across cloud, on-premises, and hybrid environments without requiring complex hardware or lengthy setup. The platform operates across four primary functional areas: Network Agnostic Deployment - Supports multi-cloud, on-premises, and hybrid infrastructure - Compatible with edge computing and legacy systems - Provides consistent security policies regardless of environment Dynamic Access Controls - Evaluates every access request in real time based on user identity, device posture, location, and risk score - Enforces role-based and context-aware access policies - Supports just-in-time access provisioning, least privilege enforcement, adaptive authentication, and session-level controls Comprehensive Logging and Visibility - Streams events in real time and maintains detailed audit trails - Supports compliance reporting, anomaly detection, and historical analysis - Includes custom alerting rules and SIEM integration Security Posture Monitoring - Continuously assesses device health, configuration compliance, and vulnerability status - Automatically adjusts access permissions based on real-time posture changes - Includes risk scoring, automated remediation, and policy enforcement The platform targets enterprise organizations in finance, healthcare, and technology sectors. It uses encryption for data protection and is positioned as a no-hardware, rapid-deployment solution with no vendor lock-in.
Common questions about Zerac Zero Trust Security Platform including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Zerac Zero Trust Security Platform is Zero Trust platform with dynamic access controls and posture monitoring, developed by Zerac. It is a Network Security solution designed to help security teams with Zero Trust Architecture, ZTNA, RBAC.
Zerac Zero Trust Security Platform offers the following core capabilities:
Zerac Zero Trust Security Platform integrates natively with SIEM. Integration support lets security teams connect Zerac Zero Trust Security Platform to existing SIEM, ticketing, identity, and notification systems without custom development.
Zerac Zero Trust Security Platform is deployed as a hybrid solution, suited to mid-market, enterprise organizations looking to operationalize network security. The commercial offering is positioned for production security operations with vendor support and SLAs.
Zerac Zero Trust Security Platform is built for security teams handling Zero Trust Architecture, ZTNA, RBAC, Least Privilege. It supports workflows including multi-cloud, on-premises, and hybrid environment support, role-based and context-aware access control, just-in-time access provisioning. Teams typically adopt Zerac Zero Trust Security Platform when they need to network security capabilities integrated into their existing stack. Explore similar tools at https://cybersectools.com/alternatives/zerac-zero-trust-security-platform
Zerac Zero Trust Security Platform is a commercial Network Security solution. For detailed pricing information, visit https://www.zerac.com/product or contact Zerac directly.
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Zerac Zero Trust Security Platform is for security teams and organizations that need Zero Trust Architecture, ZTNA, RBAC, Least Privilege, Anomaly Detection. It's particularly suitable for enterprises requiring robust, commercial-grade security capabilities. Other Network Security tools can be found at https://cybersectools.com/categories/network-security
Head-to-head feature, pricing, and rating breakdowns.
ZTNA platform with microsegmentation, VPN replacement, and GenAI analytics.
Zero Trust policy engine for enterprise user, device, data & network security.
ZTNA platform with direct device-to-resource encrypted access via WireGuard.
ZTNA solution providing identity-based, continuous-verification network access control.
Zero-open-port remote access via cryptographic identity-first connectivity.