Identity graph visualization for access visibility and risk analysis

IAM
Commercial
SailPoint Observability & Insights Description

SailPoint Observability & Insights is an advanced capability within SailPoint Identity Security Cloud that provides an interactive identity graph for visualizing identity and access relationships. The product maps connections between identities, roles, entitlements, and access paths to show who has access to what and how they obtained it. The solution addresses visibility challenges in fragmented identity environments by providing a unified view of direct and inherited access paths. It includes risk heatmaps that highlight high-priority entitlements and rare access detection to surface anomalies. The identity graph continuously updates to reflect role changes and terminations. Key capabilities include blast radius analysis for incident response, filtering tools for access reviews, and visualization of redundant entitlements and over-provisioned accounts. The product supports compliance audits by mapping nested and inherited permissions in a single view. The solution is designed for multiple audiences: CISOs gain strategic visibility into identity attack surfaces, IAM administrators can enforce least privilege and maintain identity hygiene, and security operations teams can accelerate incident response with contextual access maps. SailPoint Observability & Insights is natively embedded within SailPoint Identity Security Cloud, leveraging existing identity data and governance policies without requiring additional connectors or external integrations.

SailPoint Observability & Insights is Identity graph visualization for access visibility and risk analysis developed by SailPoint. It is a IAM solution designed to help security teams with Access Management, Anomaly Detection, Compliance.

