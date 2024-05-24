DataGrail Privacy Platform
DataGrail Privacy Platform
DataGrail Privacy Platform Description
DataGrail Privacy Platform is a data privacy management solution that helps organizations manage privacy compliance and data subject requests. The platform provides automated data mapping capabilities using AI and machine learning to identify personal data across systems, processes, and applications. The platform includes request management functionality to handle data subject access requests (DSARs), deletion requests, and opt-out requests across integrated systems. It features consent management capabilities with no-code setup and real-time regulation updates to maintain website compliance. DataGrail offers risk assessment tools with pre-built templates for Data Protection Impact Assessments (DPIAs), Privacy Impact Assessments (PIAs), and AI risk assessments. The platform includes data discovery features that use machine learning for data classification to identify sensitive personal data processing and shadow AI usage. The platform connects to over 2,400 integrations covering SaaS applications, cloud services, and internal data sources. It provides automation for privacy workflows and enforcement across connected systems. The solution is designed for privacy teams, security professionals, and compliance officers managing privacy programs across enterprise environments.
