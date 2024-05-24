DataGrail Privacy Platform Logo

DataGrail Privacy Platform

Privacy management platform for data mapping, DSRs, consent, and risk assessments

GRC Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

DataGrail Privacy Platform Description

DataGrail Privacy Platform is a data privacy management solution that helps organizations manage privacy compliance and data subject requests. The platform provides automated data mapping capabilities using AI and machine learning to identify personal data across systems, processes, and applications. The platform includes request management functionality to handle data subject access requests (DSARs), deletion requests, and opt-out requests across integrated systems. It features consent management capabilities with no-code setup and real-time regulation updates to maintain website compliance. DataGrail offers risk assessment tools with pre-built templates for Data Protection Impact Assessments (DPIAs), Privacy Impact Assessments (PIAs), and AI risk assessments. The platform includes data discovery features that use machine learning for data classification to identify sensitive personal data processing and shadow AI usage. The platform connects to over 2,400 integrations covering SaaS applications, cloud services, and internal data sources. It provides automation for privacy workflows and enforcement across connected systems. The solution is designed for privacy teams, security professionals, and compliance officers managing privacy programs across enterprise environments.

DataGrail Privacy Platform FAQ

Common questions about DataGrail Privacy Platform including features, pricing, alternatives, and user reviews.

DataGrail Privacy Platform is Privacy management platform for data mapping, DSRs, consent, and risk assessments developed by DataGrail. It is a GRC solution designed to help security teams with AI Powered Security, Automation, Compliance.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Heeler Application Security Auto-Remediation Logo
Heeler Application Security Auto-Remediation

Fix-first AppSec powered by agentic remediation, covering SCA, SAST & secrets.

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

8
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

6
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
516
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
458
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
310
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
194
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
188
View All Categories →

Stay Updated with Mandos Brief

Get strategic cybersecurity insights in your inbox