Cohesity Alta™ Recovery Vault
Cloud-based data vault for cyber resilience and recovery operations
Cohesity Alta™ Recovery Vault Description
Cohesity Alta Recovery Vault is a cloud-based data vaulting solution designed to enable data recovery and cyber resilience. The product provides secure data isolation through immutable storage and virtual air-gapping capabilities. The solution supports data protection for Alta Data Protection, NetBackup, and NetBackup-powered appliances. It operates as a fully managed service that removes the complexity of data isolation and management in cloud environments. Key security capabilities include data encryption in transit and at rest, ML/AI-powered malware scanning, and anomaly detection. The product implements immutable data protection by default and provides virtually air-gapped data isolation. Recovery features include unlimited restore operations with no caps, integrated bare metal recovery, and granular recovery options. The platform supports replication to on-premises or cloud environments and includes elastic cloud resource management. The solution offers Kubernetes support and provides choice of cloud providers. It delivers predictable per-TB monthly costs with no data transfer fees. The product is designed to help organizations withstand outages and ransomware attacks while minimizing disruptions to critical operations.
