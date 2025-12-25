Bitdefender GravityZone Security for Containers
Security solution for protecting containerized applications and workloads
Bitdefender GravityZone Security for Containers
Bitdefender GravityZone Security for Containers Description
Bitdefender GravityZone Security for Containers is a security solution designed to protect containerized environments. The product is part of Bitdefender's GravityZone platform and focuses on securing container workloads throughout their lifecycle. As a container security solution, it addresses the unique security challenges associated with containerized applications, including runtime protection, vulnerability management, and threat detection specific to container environments. The solution integrates with container orchestration platforms to provide visibility and security controls for containerized workloads. The product is designed for organizations running containerized applications in cloud-native environments, providing security capabilities that align with DevOps and DevSecOps workflows. It aims to protect containers from threats while maintaining the agility and scalability benefits of containerization. Note: The provided URL returns a 404 error page, indicating the page is not found or has been moved. The description is based on the product name and typical capabilities of container security solutions within the GravityZone product line.
