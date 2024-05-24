Edera Containers
Runtime container security platform providing workload isolation via microVMs
Edera Containers is a runtime security platform designed to provide workload isolation for containerized environments. The product runs each container in an isolated microVM to establish secure multi-tenancy and prevent lateral movement, privilege escalation, and data exfiltration. The platform reduces attack surface by 95% through kernel path removal and provides kernel flexibility, allowing different kernel versions per zone to address GPU driver conflicts and FIPS compliance requirements. It operates on any Kubernetes platform across private cloud, public cloud, and on-premises environments. Edera Containers enables secure multi-tenancy by allowing organizations to provision tenant environments with control over isolation, performance, and cost parameters. The platform supports running untrusted customer code without requiring separate clusters and provides confidential computing capabilities without specialized hardware. The solution includes observability features that provide guest insights beyond typical security tools. It integrates into container environments through YAML configuration and is designed to work without disrupting development workflows or requiring changes to existing processes. The platform is available on AWS GovCloud and supports edge computing use cases by enabling multiple isolated applications to run on a single edge node. Edera Containers addresses infrastructure cost reduction through efficient multi-tenancy implementation.
