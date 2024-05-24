CybersecTools API access is now live!Learn More
Edera Containers Logo

Edera Containers

by Edera

Runtime container security platform providing workload isolation via microVMs

Cloud Security Commercial
Hybrid|Mid-Market, Enterprise
Runtime SecurityMulti TenancyWorkload SecurityVirtualization+3
Visit website
Compare
Compare
0
Explore Cloud Security24 AlternativesCompareStacksMarket MapExplore All Tools
APIBuild market maps, track competitors, monitor vendorsRequest API Access

Edera Containers Description

Edera Containers is a runtime security platform designed to provide workload isolation for containerized environments. The product runs each container in an isolated microVM to establish secure multi-tenancy and prevent lateral movement, privilege escalation, and data exfiltration. The platform reduces attack surface by 95% through kernel path removal and provides kernel flexibility, allowing different kernel versions per zone to address GPU driver conflicts and FIPS compliance requirements. It operates on any Kubernetes platform across private cloud, public cloud, and on-premises environments. Edera Containers enables secure multi-tenancy by allowing organizations to provision tenant environments with control over isolation, performance, and cost parameters. The platform supports running untrusted customer code without requiring separate clusters and provides confidential computing capabilities without specialized hardware. The solution includes observability features that provide guest insights beyond typical security tools. It integrates into container environments through YAML configuration and is designed to work without disrupting development workflows or requiring changes to existing processes. The platform is available on AWS GovCloud and supports edge computing use cases by enabling multiple isolated applications to run on a single edge node. Edera Containers addresses infrastructure cost reduction through efficient multi-tenancy implementation.

Edera Containers FAQ

Common questions about Edera Containers including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Edera Containers is Runtime container security platform providing workload isolation via microVMs developed by Edera. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with Runtime Security, Multi Tenancy, Workload Security.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Heeler Application Security Auto-Remediation Logo
Heeler Application Security Auto-Remediation
Application Security
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools
Threat Management
Wiz Cloud Logo
Wiz Cloud
Cloud Security
Get Featured

ALTERNATIVES

Plexicus Container Security Logo
Plexicus Container Security

Container security platform scanning images, enforcing K8s policies & runtime threats

0
Isovalent Enterprise Runtime Security Logo
Isovalent Enterprise Runtime Security

eBPF-based runtime security for cloud-native environments and Kubernetes

0
ClearVector Sensor Logo
ClearVector Sensor

Runtime detection sensor for container & cloud workload identity attribution

0
AI EdgeLabs Kubernetes & Container Security Logo
AI EdgeLabs Kubernetes & Container Security

AI-powered Kubernetes & container security with eBPF runtime monitoring.

0
Edgeless Systems Contrast Logo
Edgeless Systems Contrast

Confidential containers platform for managed Kubernetes via AMD SEV/Intel TDX.

0

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow
Vulnerability Management
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence
Threat Management
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds
Threat Management
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform
Fabric Platform by BlackStork Logo
Fabric Platform by BlackStork
Security Operations
View Popular Tools →

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
521
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
406
Managed Detection and Response
Managed Detection and Response (MDR) services that provide 24/7 threat monitoring, detection, and response capabilities managed by security experts.
297
Multi-Factor Authentication and Single Sign-On
Multi-factor authentication (MFA) and single sign-on (SSO) solutions for secure user authentication and access control.
290
Identity Governance and Administration
Identity Governance and Administration (IGA) platforms for identity lifecycle management, access governance, role management, and compliance reporting.
282
View All Categories →

Stay Updated with Mandos Brief

Get strategic cybersecurity insights in your inbox