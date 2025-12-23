ZeroThreat Continuous Pentesting
ZeroThreat Continuous Pentesting Description
ZeroThreat is an automated penetration testing platform designed for web applications and APIs. The tool performs continuous security testing to identify vulnerabilities in modern applications built for CI/CD environments. The platform scans for over 40,000 vulnerabilities including OWASP Top 10 issues, logic-based attacks, and sensitive data leaks. Scan times range from 0.5 to 2 hours and require zero configuration to get started. ZeroThreat provides actionable remediation guidance for detected vulnerabilities. The platform is designed to integrate with development workflows and supports compliance requirements for standards including PCI DSS, HIPAA, GDPR, and ISO. The tool targets teams building AI-native and modern web applications who need to identify security issues early in the development lifecycle. It operates with point-and-click simplicity without requiring specialized security expertise from users. ZeroThreat delivers audit-ready compliance reporting and aims to help development teams maintain security posture while maintaining development velocity in continuous integration and continuous deployment pipelines.
ZeroThreat Continuous Pentesting FAQ
ZeroThreat Continuous Pentesting is Automated pentesting for web apps & APIs with continuous vulnerability scanning developed by ZeroThreat. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with API Security, Application Security Training, CI CD.
