IDECSI MyDataManagement Description

IDECSI MyDataManagement is a data governance and security platform designed for Microsoft 365 environments, collaborative solutions, and file servers. The platform provides visibility into tenant resources, users, guests, permissions, and sharing configurations across Teams, SharePoint, and OneDrive. The solution enables organizations to audit their Microsoft 365 environments and identify potential risks related to data access and sharing. It includes capabilities for managing permissions through automated reviews with data owners, covering guest access, anonymous sharing, and external sharing scenarios. The platform features detection capabilities that monitor for dangerous operations, misconfigurations, internal risks, and human errors. It provides alerting on illegitimate activities and potential security issues within the environment. IDECSI includes two user-facing interfaces: MyDataSecurity for managing data access, external sharing, and user activity monitoring, and MyDataManagement for cleaning obsolete, unused, and voluminous files. The platform supports remediation workflows that involve both administrators and end users in addressing security issues and cleaning up critical points. It enables data owners to take direct action on their data through dedicated interfaces. The solution addresses use cases including digital workplace security, audit compliance, securing Office 365 migration phases, and business intelligence dashboards for data governance.

