IDECSI MyDataManagement
Data governance & security platform for Microsoft 365 & file servers
IDECSI MyDataManagement
Data governance & security platform for Microsoft 365 & file servers
IDECSI MyDataManagement Description
IDECSI MyDataManagement is a data governance and security platform designed for Microsoft 365 environments, collaborative solutions, and file servers. The platform provides visibility into tenant resources, users, guests, permissions, and sharing configurations across Teams, SharePoint, and OneDrive. The solution enables organizations to audit their Microsoft 365 environments and identify potential risks related to data access and sharing. It includes capabilities for managing permissions through automated reviews with data owners, covering guest access, anonymous sharing, and external sharing scenarios. The platform features detection capabilities that monitor for dangerous operations, misconfigurations, internal risks, and human errors. It provides alerting on illegitimate activities and potential security issues within the environment. IDECSI includes two user-facing interfaces: MyDataSecurity for managing data access, external sharing, and user activity monitoring, and MyDataManagement for cleaning obsolete, unused, and voluminous files. The platform supports remediation workflows that involve both administrators and end users in addressing security issues and cleaning up critical points. It enables data owners to take direct action on their data through dedicated interfaces. The solution addresses use cases including digital workplace security, audit compliance, securing Office 365 migration phases, and business intelligence dashboards for data governance.
IDECSI MyDataManagement FAQ
Common questions about IDECSI MyDataManagement including features, pricing, alternatives, and user reviews.
IDECSI MyDataManagement is Data governance & security platform for Microsoft 365 & file servers developed by IDECSI. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Access Control, Audit, Cloud Security.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership