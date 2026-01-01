Exterro Assist for Data Logo

Exterro Assist for Data

AI-powered data management system for forensics, e-discovery, and privacy

Security Operations
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Exterro Assist for Data Description

Exterro Assist for Data is an agentic AI system designed for professionals working in forensics, e-discovery, privacy, and information security. The product is part of the Exterro Intelligence platform, which delivers AI capabilities for data management in high-stakes environments. The system incorporates domain-specific agents that work alongside AI tools including machine learning and natural language processing. The platform is built with privacy and security safeguards integrated into its design, and operates under human oversight to ensure appropriate control over AI-driven processes. Exterro Assist for Data targets professionals who need to manage complex data workflows related to legal discovery, forensic investigations, privacy compliance, and information security operations. The system aims to improve precision, speed, and operational efficiency in these specialized domains. The product functions as part of a broader data risk management platform offered by Exterro, focusing on applying AI technologies to tasks that traditionally require significant manual effort from legal, compliance, and security teams.

Exterro Assist for Data FAQ

Common questions about Exterro Assist for Data including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Exterro Assist for Data is AI-powered data management system for forensics, e-discovery, and privacy developed by Exterro. It is a Security Operations solution designed to help security teams with AI Powered Security, Automation, Compliance.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →