Exterro Assist for Data Description
Exterro Assist for Data is an agentic AI system designed for professionals working in forensics, e-discovery, privacy, and information security. The product is part of the Exterro Intelligence platform, which delivers AI capabilities for data management in high-stakes environments. The system incorporates domain-specific agents that work alongside AI tools including machine learning and natural language processing. The platform is built with privacy and security safeguards integrated into its design, and operates under human oversight to ensure appropriate control over AI-driven processes. Exterro Assist for Data targets professionals who need to manage complex data workflows related to legal discovery, forensic investigations, privacy compliance, and information security operations. The system aims to improve precision, speed, and operational efficiency in these specialized domains. The product functions as part of a broader data risk management platform offered by Exterro, focusing on applying AI technologies to tasks that traditionally require significant manual effort from legal, compliance, and security teams.
