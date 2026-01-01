SolarWinds Observability
SolarWinds Observability
SolarWinds Observability Description
SolarWinds Observability is a monitoring and observability platform that provides visibility across networks, infrastructure, applications, databases, and user experience. The platform offers both self-hosted and SaaS deployment options to address security, compliance, and operational requirements. The solution includes capabilities for network monitoring, infrastructure monitoring, database management, application performance monitoring, digital experience monitoring, log management, and security monitoring. It incorporates AIOps-powered capabilities for proactive issue detection and accelerated resolution. The platform supports monitoring across on-premises, cloud, and hybrid environments. Database capabilities include monitoring, diagnostics, and optimization features for managing database performance. The incident response component provides event correlation, on-call management, and intelligent routing through Squadcast by SolarWinds. SolarWinds also offers IT Service Management (ITSM) functionality that includes service management, asset management, CMDB, and reporting capabilities. The ITSM component features AI-driven automation for workflow optimization and enterprise service management capabilities. The platform is designed to provide unified visibility across technology stacks and enable teams to make data-driven decisions for maintaining system reliability and performance.
