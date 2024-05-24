Satori Data Access Governance
Satori Data Access Governance
Satori Data Access Governance Description
Satori Data Access Governance is a data security platform that provides visibility into who has access or potential access to data across databases, data warehouses, and data lakes. The platform addresses the challenge of tracking data access permissions across multiple data stores. The solution offers automated discovery of sensitive data locations, including identification of unauthorized or rogue data stores. It includes built-in data classification capabilities with support for custom classifiers that continuously tag data according to organizational requirements. The platform provides real-time monitoring of data access activities and maintains comprehensive audit trails that include access requests, applied security policies, and identity information. This audit functionality supports incident response investigations by reducing the time required to analyze security events involving data access. Satori implements security policy enforcement across multiple data platforms without requiring changes to existing data flows. The platform supports need-to-know access controls and can implement row-based, role-based, and attribute-based security policies. The solution is designed to help organizations maintain compliance while enabling data access for business operations. It operates as a centralized control point for data access governance across cloud and on-premises environments.
Satori Data Access Governance FAQ
Common questions about Satori Data Access Governance including features, pricing, alternatives, and user reviews.
