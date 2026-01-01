Protegrity Vaultless Tokenization
Protegrity Vaultless Tokenization Description
Protegrity Vaultless Tokenization is a data protection platform that provides multiple methods for securing sensitive data across databases, data warehouses, and applications. The platform uses a patented approach to tokenization that employs small, static token tables to generate unique, random token values without requiring a dynamic vaulted lookup table. The platform offers column-level data protection within the same database and supports multiple protection methods including vaultless tokenization, encryption, format-preserving encryption, static data masking, dynamic data masking, and anonymization. Organizations can select different protection methods based on data sensitivity levels. The solution addresses data protection across the entire data lifecycle, from generation through analytics and sharing. It supports legacy systems including mainframe environments and provides role-based access control for database environments. The platform includes SDKs for application development and enables privacy-enhanced datasets for test data management. Protegrity's vaultless tokenization method is designed for structured and semi-structured data and provides scalability without the performance limitations of traditional vault-based tokenization systems. The platform supports compliance requirements and enables secure data sharing both internally and externally while maintaining regulatory compliance.
