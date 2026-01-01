Protegrity Vaultless Tokenization Logo

Protegrity Vaultless Tokenization

Data protection platform offering vaultless tokenization and multiple methods

Data Protection
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Protegrity Vaultless Tokenization Description

Protegrity Vaultless Tokenization is a data protection platform that provides multiple methods for securing sensitive data across databases, data warehouses, and applications. The platform uses a patented approach to tokenization that employs small, static token tables to generate unique, random token values without requiring a dynamic vaulted lookup table. The platform offers column-level data protection within the same database and supports multiple protection methods including vaultless tokenization, encryption, format-preserving encryption, static data masking, dynamic data masking, and anonymization. Organizations can select different protection methods based on data sensitivity levels. The solution addresses data protection across the entire data lifecycle, from generation through analytics and sharing. It supports legacy systems including mainframe environments and provides role-based access control for database environments. The platform includes SDKs for application development and enables privacy-enhanced datasets for test data management. Protegrity's vaultless tokenization method is designed for structured and semi-structured data and provides scalability without the performance limitations of traditional vault-based tokenization systems. The platform supports compliance requirements and enables secure data sharing both internally and externally while maintaining regulatory compliance.

Protegrity Vaultless Tokenization FAQ

Common questions about Protegrity Vaultless Tokenization including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Protegrity Vaultless Tokenization is Data protection platform offering vaultless tokenization and multiple methods developed by Protegrity. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Access Control, Compliance, Data Protection.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →