AI-driven autonomous pentesting platform for continuous vulnerability discovery

Vulnerability Management
Commercial
Prancer AI-Native Pentesting Description

Prancer AI-Native Pentesting is a SaaS platform that provides automated penetration testing capabilities for enterprise environments. The platform uses SwarmHack, a multi-agent AI engine, to continuously discover, exploit, and validate vulnerabilities across web applications, APIs, and cloud assets. The platform offers a unified web interface with executive and technical dashboards, AI-powered risk scoring, and compliance visualization. It supports both SaaS deployment and on-premise or private cloud options for regulated industries requiring data sovereignty. The system integrates with enterprise identity providers through SAML and OIDC for single sign-on, includes SCIM provisioning, and provides role-based access control. Notifications can be sent through email, Microsoft Teams, and Slack, with optional SIEM and SOAR integration capabilities. The platform provides a REST API and CLI for automation and CI/CD pipeline integration, enabling DevSecOps workflows. It includes automated scanning, reporting, and retesting capabilities with validated exploit evidence. Enterprise support includes 24/7 priority response, dedicated success engineers, implementation guidance, and SLA-backed resolution. The platform is designed for organizations requiring continuous security validation without infrastructure management overhead.

Prancer AI-Native Pentesting is AI-driven autonomous pentesting platform for continuous vulnerability discovery developed by Prancer Enterprise. It is a Vulnerability Management solution designed to help security teams with AI Powered Security, API Security, Automation.

