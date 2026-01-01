Onspring Data Privacy Management
Onspring Data Privacy Management is a platform designed to help organizations manage data privacy compliance and risk. The software provides capabilities for identifying, mapping, and classifying personal data across IT ecosystems including cloud, on-premise, and third-party systems. The platform maintains records of processing activities (ROPA) to support compliance with regulations such as GDPR and CCPA. It automates Privacy Impact Assessments (PIAs) and Data Protection Impact Assessments (DPIAs) by scoping assessments based on processing activities and integrating them into development lifecycles. For Data Subject Access Requests (DSARs), the platform provides automated workflows to manage and respond to requests while maintaining audit trails. The system includes vendor privacy risk evaluation capabilities, tracking data transfer agreements, Data Processing Agreements (DPAs), and Standard Contractual Clauses (SCCs). Privacy incident response features include workflows for identifying, reporting, and managing privacy incidents and potential data breaches, with automated breach notification processes. The platform offers reporting and analytics for visibility into privacy posture, program maturity, and audit readiness. Onspring AI features include text prediction for data management fields and automatic identification of duplicate Data Subject Requests. The platform centralizes data, tasks, and communications to facilitate cross-functional collaboration on privacy initiatives.
