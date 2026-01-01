Immuta Data Security for AI Logo

Immuta Data Security for AI

Data security platform for AI applications with policy enforcement and auditing

Immuta Data Security for AI is a data security platform designed to manage risk and maintain compliance for AI applications, particularly those using retrieval-augmented generation (RAG). The platform operates at the data layer to control access and enforce policies across enterprise AI workloads. The platform provides unified data discovery, policy enforcement, activity monitoring, and auditing capabilities in a single integrated plane. It enables organizations to onboard RAG indexes and storage platforms as data sources, define classifications on row-level data, and manage converged metadata. Access controls are defined at the data layer, ensuring policies are enforced when data is queried. Individual business domains can create their own policies and expand them across multiple platforms. The platform monitors data access queries in real time and provides proactive alerts about unusual behavior. The system includes four main components: a Metadata Registry for data classification, a Policy Entitlement Engine for consistent access policy enforcement, Unified Audit for visibility into data access, and Data Domains for local data ownership and control. These integrated capabilities enable organizations to discover data, enforce policy, and monitor activity at both enterprise and domain levels.

Immuta Data Security for AI is Data security platform for AI applications with policy enforcement and auditing developed by Immuta. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI, Access Control, Audit.

