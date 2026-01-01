DigitSec Automated Application Security Testing Logo

DigitSec Automated Application Security Testing

Automated app security testing platform for Salesforce and B2C Commerce

Application Security
Commercial
DigitSec Automated Application Security Testing Description

DigitSec Automated Application Security Testing is a security platform designed specifically for Salesforce and Salesforce B2C Commerce environments. The platform addresses the shared responsibility model where customers are responsible for custom code, configurations, third-party libraries, and compliance requirements. The solution performs multiple types of security testing including Static Application Security Testing (SAST) for source code analysis, Dynamic Application Security Testing (DAST), Software Composition Analysis (SCA) for third-party library vulnerabilities, and cloud security configuration reviews. The platform includes over 120 custom rules tailored for Salesforce environments. DigitSec integrates into CI/CD pipelines and can be run multiple times daily with each release commit, enabling developers to identify and remediate security vulnerabilities shortly after coding them. The platform provides detailed analysis of identified vulnerabilities including root cause analysis, potential impacts, and remediation recommendations. The solution is designed to support Salesforce AppExchange security review processes and helps organizations maintain compliance in continuous development environments. It addresses security concerns related to custom code, installed cartridges, user accounts and permissions, configurations, and data protection including PII.

DigitSec Automated Application Security Testing FAQ

Common questions about DigitSec Automated Application Security Testing including features, pricing, alternatives, and user reviews.

DigitSec Automated Application Security Testing is Automated app security testing platform for Salesforce and B2C Commerce developed by DigitSec. It is a Application Security solution designed to help security teams with Application Security, CI CD, Cloud Security.

