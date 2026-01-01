Datadog Runtime Code Analysis (IAST) Logo

Datadog Runtime Code Analysis (IAST)

IAST solution for runtime code vulnerability detection in applications

Application Security
Commercial
Datadog Runtime Code Analysis (IAST) Description

Datadog Runtime Code Analysis (IAST) is an Interactive Application Security Testing solution that analyzes application code during runtime to identify security vulnerabilities. The tool operates by instrumenting applications to monitor code execution and data flow in real-time, detecting vulnerabilities as the application runs. The solution integrates with Datadog's broader Application Performance Monitoring and observability platform, allowing security teams to identify and remediate code-level vulnerabilities within their existing monitoring workflows. It provides runtime analysis capabilities that complement static code analysis by detecting issues that only manifest during application execution. The tool is designed to work within development and production environments, providing continuous security testing as part of the software development lifecycle. It analyzes application behavior and code paths during runtime to identify security flaws such as injection vulnerabilities, insecure configurations, and other code-level security issues. As part of Datadog's Code Security suite, the IAST solution works alongside other security capabilities including Software Composition Analysis (SCA), Static Application Security Testing (SAST), and Infrastructure as Code (IaC) security scanning to provide comprehensive application security coverage.

Datadog Runtime Code Analysis (IAST) FAQ

Common questions about Datadog Runtime Code Analysis (IAST) including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Datadog Runtime Code Analysis (IAST) is IAST solution for runtime code vulnerability detection in applications developed by Datadog. It is a Application Security solution designed to help security teams with Application Security, CI CD, Code Security.

