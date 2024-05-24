CybersecTools API access is now live!Learn More
Corsica Technologies Backup and Disaster Recovery Logo

Corsica Technologies Backup and Disaster Recovery

by Corsica Technologies

Managed backup and disaster recovery service with cloud and local storage

Data Protection Commercial
Hybrid|SMB, Mid-Market, Enterprise
Virtualization
Corsica Technologies Backup and Disaster Recovery Description

Corsica Technologies Backup and Disaster Recovery is a managed service that provides data backup and disaster recovery capabilities for organizations. The service protects against catastrophic cyber attacks, weather disasters, and critical equipment failures through multiple backup types and recovery processes. The service offers hybrid backup solutions combining local and cloud storage, desktop-level backups for individual computers, bare metal backups for faster restoration, and cloud service backups for platforms like Microsoft 365, Dropbox, and G Suite. Data is encrypted using AES 256-bit encryption and replicated across bicoastal SOC 2 Type 2 certified data centers. The platform provides multiple backups per day with regular validation of server backups. In the event of failures or disasters, the service supports both onsite server virtualization and cloud virtualization for business continuity. The service includes real-time visibility into backup status and processes. As a Disaster Recovery as a Service (DRaaS) provider, Corsica Technologies manages backup operations, continuity planning, and recovery processes. The service is designed to reduce data breach risks and mitigate issues when incidents occur. Support includes 24/7 help desk access for backup management and recovery assistance.

Corsica Technologies Backup and Disaster Recovery FAQ

Common questions about Corsica Technologies Backup and Disaster Recovery including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Corsica Technologies Backup and Disaster Recovery is Managed backup and disaster recovery service with cloud and local storage developed by Corsica Technologies. It is a Data Protection solution designed to help security teams with Virtualization.

