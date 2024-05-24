Loading...
Unified admin console for hybrid AD, Entra ID, Intune, Teams & M365 mgmt.
Cayosoft Administrator is an identity governance and administration platform that provides unified management across Active Directory, Entra ID, Intune, Microsoft Teams, and Microsoft 365 environments. The product consolidates administration tasks that typically require multiple consoles into a single web-based interface. The platform offers role-based delegation with granular access controls that do not require native permissions, enabling least-privileged administrative models. It includes automation capabilities through runbooks and rules for common administrative tasks including user provisioning, deprovisioning, and lifecycle management. Group lifecycle automation features dynamically update group memberships based on defined rules and policies. The product includes restrictive group controls to prevent inappropriate membership assignments. Microsoft 365 license management capabilities provide license quotas, cost optimization, and automated license assignments through profiles. The platform integrates with HR systems and external data sources for automated user provisioning. Microsoft Teams administration features include delegation, automated group and Teams membership updates, telephony management, and policy assignment controls. Change auditing capabilities track modifications across managed environments. The product supports single sign-on integration with Active Directory, Entra ID, Office 365, and Okta. Self-service administration options allow users to perform delegated tasks within defined security boundaries.
