BAAR Privileged Access Management Description
BAAR Privileged Access Management is a cybersecurity solution that controls, monitors, and secures access to privileged accounts within organizations. The platform manages permissions and activities of privileged users such as administrators and IT personnel to prevent unauthorized access and security threats. The solution provides a centralized repository for managing privileged accounts, credentials, and access rights across IT infrastructure. It implements role-based access control (RBAC) to define granular access policies based on job roles, ensuring only authorized individuals access sensitive systems and data. Key capabilities include privileged user authentication, session monitoring and recording of privileged activities, password vaulting with automatic rotation, and just-in-time privileged access that grants temporary elevated privileges through predefined workflows and approval processes. The platform enables privilege elevation and delegation, minimizing exposure of sensitive credentials. The system offers real-time monitoring and alerting for privileged access activities, with detailed audit trails for accountability and forensic investigations. It provides automated remediation capabilities to mitigate security risks and reduce breach impact. The platform generates compliance reports demonstrating adherence to regulatory requirements such as PCI DSS, GLBA, and industry standards. BAAR PAM integrates with identity governance systems to provide centralized visibility and control over privileged access. The solution supports granular permission settings down to file or data field level and offers real-time access adjustment based on ongoing risk assessments.
BAAR Privileged Access Management is PAM solution for controlling, monitoring, and securing privileged accounts developed by BAAR Technologies. It is a IAM solution designed to help security teams with Access Control, Audit, Compliance.
