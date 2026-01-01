ArmorCode ASPM Platform Logo

ArmorCode ASPM Platform is an Application Security Posture Management solution that manages security findings across applications, on-premises infrastructure, and cloud environments. The platform processes security findings from ingestion through remediation using AI capabilities built into its core architecture. The platform includes Anya, an agentic AI assistant that accepts natural language queries and provides context-based answers about security data. Users can interact with Anya to surface risks, understand their impact, and trigger actions such as opening tickets or receiving remediation suggestions. AI Code Insights provides visibility into code repositories, identifying what is being built, who is building it, and what changes are occurring. This feature discovers assets, classifies code content, traces findings to owners, and detects code changes to support prioritization and compliance. AI Remediation generates real-time guidance on remediation actions for findings using a trained generative AI model. This capability provides developers with security expertise to reduce mean time to remediation. AI Correlation uses data fusion to correlate findings across different scanning tools and manual assessments, including SAST, DAST, IaC, and CSPM tools. This reduces false positives and helps teams focus on critical issues. The platform supports over 100 integrations and has processed over a billion findings for thousands of practitioners.

