Aqua Security Cloud VM Security
VM security for cloud environments with compliance, runtime protection & monitoring
Aqua Security Cloud VM Security Description
Aqua Security Cloud VM Security provides security for virtual machines and instances across private, public, and hybrid cloud environments. The product performs vulnerability scanning and malware detection on cloud VMs, evaluates OS configuration against CIS Benchmark for Linux, and supports compliance requirements including PCI-DSS and HIPAA. The solution monitors VM configuration in real-time to prevent drift and tampering on both Linux and Windows machines. It tracks user logins, suspicious activity, and monitors files and directories for read, write, and modify operations. File integrity monitoring capabilities track user access, attempted logins, and command arguments. For Windows environments, the product monitors and enforces changes in the Windows registry, securing operations on registry keywords, values, and path attributes while auditing specific processes and users. Network security features include workload segmentation with visibility into cloud VMs running on single or hybrid cloud environments. The product automatically enforces network firewall rules based on VM services, IP addresses, domain names, and cloud attributes. Additional capabilities include host assurance with alerts on system and application configuration violations, custom compliance checks, and remediation guidance. The forensic analysis feature provides event reconstruction and tracking of suspicious activity across virtual machines, containers, and Kubernetes clusters.
