Aqua Security Cloud VM Security Logo

Aqua Security Cloud VM Security

VM security for cloud environments with compliance, runtime protection & monitoring

Cloud Security
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Aqua Security Cloud VM Security Description

Aqua Security Cloud VM Security provides security for virtual machines and instances across private, public, and hybrid cloud environments. The product performs vulnerability scanning and malware detection on cloud VMs, evaluates OS configuration against CIS Benchmark for Linux, and supports compliance requirements including PCI-DSS and HIPAA. The solution monitors VM configuration in real-time to prevent drift and tampering on both Linux and Windows machines. It tracks user logins, suspicious activity, and monitors files and directories for read, write, and modify operations. File integrity monitoring capabilities track user access, attempted logins, and command arguments. For Windows environments, the product monitors and enforces changes in the Windows registry, securing operations on registry keywords, values, and path attributes while auditing specific processes and users. Network security features include workload segmentation with visibility into cloud VMs running on single or hybrid cloud environments. The product automatically enforces network firewall rules based on VM services, IP addresses, domain names, and cloud attributes. Additional capabilities include host assurance with alerts on system and application configuration violations, custom compliance checks, and remediation guidance. The forensic analysis feature provides event reconstruction and tracking of suspicious activity across virtual machines, containers, and Kubernetes clusters.

Aqua Security Cloud VM Security FAQ

Common questions about Aqua Security Cloud VM Security including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Aqua Security Cloud VM Security is VM security for cloud environments with compliance, runtime protection & monitoring developed by Aqua Security Software Ltd.. It is a Cloud Security solution designed to help security teams with Cloud Security, Compliance, Configuration Management.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →