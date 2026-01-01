Uptycs Data Security Posture Management Logo

Uptycs Data Security Posture Management

DSPM solution for discovering & classifying sensitive data in cloud workloads

Data Protection
Commercial
Uptycs Data Security Posture Management Description

Uptycs Data Security Posture Management (DSPM) provides continuous discovery and classification of sensitive data across cloud-native architectures. The solution uses machine learning algorithms and deep content analysis to automatically identify and classify PII, PHI, and PCI data across cloud environments. The platform employs agentless scanning to continuously monitor cloud assets for sensitive data without requiring agent deployment. It provides real-time visibility into data location, access patterns, and protection status across hybrid cloud environments. The solution correlates data sensitivity with infrastructure vulnerabilities, exposure vectors, and attack paths to enable risk-based prioritization. This allows security teams to focus remediation efforts on vulnerabilities that pose threats to workloads containing sensitive data. The platform includes behavioral analysis capabilities to detect anomalous activities that may indicate data exfiltration attempts from insider threats or external actors. It correlates identity context with data sensitivity classification to enable risk-appropriate access policies. The solution supports compliance requirements by providing continuous visibility into where regulated data resides and enabling implementation of precise data controls. It reduces the attack surface on critical business data through data-aware access intelligence and security controls.

