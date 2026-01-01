Token Security NHI Automation & Remediation Logo

Token Security NHI Automation & Remediation

Automates NHI remediation via playbooks, auto-rotation, and AI-generated fixes.

IAM
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Token Security NHI Automation & Remediation Description

Token Security NHI Automation & Remediation is a platform designed to automate the remediation of Non-Human Identities (NHIs) through automated workflows and AI-generated guidance. The product addresses security risks associated with machine identities by automatically routing alerts with prescriptive instructions to responsible stakeholders. The platform identifies Infrastructure-as-Code (IaC) artifacts involved in identity provisioning and uses AI to generate remediation steps mapped to Terraform, CloudFormation, and other IaC formats. This capability aims to reduce manual work and accelerate mean time to remediation (MTTR). The solution integrates with SOAR and Cloud Automation platforms to trigger predefined remediation workflows when risk thresholds are exceeded. It provides automatic secret rotation capabilities and proactive enforcement mechanisms. Token Security includes an AI agent and MCP Server that enable natural language querying across NHI inventory, security posture, lifecycle management, secrets, and threat detection data. Users can ask questions about identity risks, ownership, permissions, authentication methods, and receive context-aware remediation guidance including scripts and CLI commands. The platform supports querying across multiple cloud environments and provides visibility into service accounts, workload consumption, secret rotation status, and risk prioritization for non-human identities.

Token Security NHI Automation & Remediation FAQ

Common questions about Token Security NHI Automation & Remediation including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Token Security NHI Automation & Remediation is Automates NHI remediation via playbooks, auto-rotation, and AI-generated fixes. developed by Token Security. It is a IAM solution designed to help security teams with AI Powered Security, Automation, Cloud Security.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →