Tata Communications Digital Fabric
Unified digital infrastructure platform integrating network, cloud & security
Tata Communications Digital Fabric Description
Tata Communications Digital Fabric is a unified platform that integrates infrastructure, platforms, and services through a management layer to simplify complexity for enterprises. The platform combines network, cloud, security, interaction, and IoT capabilities into a cohesive framework. The Network Fabric provides programmable infrastructure with direct connection to 35% of Internet routes, offering Managed LAN/WAN solutions and integrated security via Managed SASE. The platform reports 99.80% first-time-right network transformations. The Cloud Fabric unifies infrastructure, AI, data, and security for real-time operations. The Security Fabric delivers security operations center deployment in 14 days with 99% improvement in mean time to detect and respond. It includes SIEM capabilities and regulatory compliance support. The Interaction Fabric provides CPaaS, CCaaS, UCaaS, cloud voice, and calling solutions across 190+ countries. The IoT Fabric offers device management, data handling, and end-point security with access-agnostic solutions, supporting over 1.5 million connected cars and 600+ MNO relationships across 200 countries. The platform enables API-based integration for seamless data exchange across systems. Industry-specific solutions include RetailEdge360 for retail stores, supply chain connectivity, and EV charging infrastructure.
Tata Communications Digital Fabric is Unified digital infrastructure platform integrating network, cloud & security developed by Tata Communications.
