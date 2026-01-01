Tata Communications Digital Fabric Logo

Tata Communications Digital Fabric

Unified digital infrastructure platform integrating network, cloud & security

Services
Commercial
Visit website
Claim and verify your listing
0

Tata Communications Digital Fabric Description

Tata Communications Digital Fabric is a unified platform that integrates infrastructure, platforms, and services through a management layer to simplify complexity for enterprises. The platform combines network, cloud, security, interaction, and IoT capabilities into a cohesive framework. The Network Fabric provides programmable infrastructure with direct connection to 35% of Internet routes, offering Managed LAN/WAN solutions and integrated security via Managed SASE. The platform reports 99.80% first-time-right network transformations. The Cloud Fabric unifies infrastructure, AI, data, and security for real-time operations. The Security Fabric delivers security operations center deployment in 14 days with 99% improvement in mean time to detect and respond. It includes SIEM capabilities and regulatory compliance support. The Interaction Fabric provides CPaaS, CCaaS, UCaaS, cloud voice, and calling solutions across 190+ countries. The IoT Fabric offers device management, data handling, and end-point security with access-agnostic solutions, supporting over 1.5 million connected cars and 600+ MNO relationships across 200 countries. The platform enables API-based integration for seamless data exchange across systems. Industry-specific solutions include RetailEdge360 for retail stores, supply chain connectivity, and EV charging infrastructure.

Tata Communications Digital Fabric FAQ

Common questions about Tata Communications Digital Fabric including features, pricing, alternatives, and user reviews.

Tata Communications Digital Fabric is Unified digital infrastructure platform integrating network, cloud & security developed by Tata Communications. It is a Services solution designed to help security teams with Cloud Security, Compliance, IOT Security.

Have more questions? Browse our categories or search for specific tools.

FEATURED

Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools Logo
Hudson Rock Cybercrime Intelligence Tools

Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers

Proton Pass Logo
Proton Pass

Password manager with end-to-end encryption and identity protection features

NordVPN Logo
NordVPN

VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection

Mandos Fractional CISO Logo
Mandos Fractional CISO

Fractional CISO services for B2B companies to build security programs

Stay Updated with Mandos Brief

Get the latest cybersecurity updates in your inbox

TRENDING CATEGORIES

Digital Forensics and Incident Response
Digital Forensics and Incident Response (DFIR) tools for digital forensic analysis, evidence collection, malware analysis, and cyber incident investigation.
514
Offensive Security
Offensive security tools for penetration testing, red team exercises, exploit development, and ethical hacking activities.
457
Threat Intelligence Platforms
TIP for collecting, analyzing, and sharing cyber threat data, indicators of compromise (IOCs), and threat feeds.
280
Honeypots & Deception
Honeypots and cyber deception solution that simulate vulnerable systems to detect, divert, and analyze attacker activities in real time.
192
Security Information and Event Management
SIEM platforms for centralized security log management, correlation, alerting, and compliance reporting.
148
View All Categories →

POPULAR

RoboShadow Logo
RoboShadow

Automated vulnerability assessment and remediation platform

13
Cybersec Feeds Logo
Cybersec Feeds

A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.

7
TestSavant AI Security Assurance Platform Logo
TestSavant AI Security Assurance Platform

AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance

5
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence Logo
OSINTLeak Real-time OSINT Leak Intelligence

Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure

5
Mandos Brief Logo
Mandos Brief

Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership

5
View Popular Tools →