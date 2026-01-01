Sentra DSPM
Cloud-native DSPM platform for data discovery, classification, and risk mgmt.
Sentra DSPM
Cloud-native DSPM platform for data discovery, classification, and risk mgmt.
Sentra DSPM Description
Sentra DSPM is a Data Security Posture Management platform that provides automated discovery, classification, and risk assessment for cloud data environments. The platform operates across IaaS, PaaS, SaaS, and on-premises environments using agentless deployment. The solution uses AI-based classification to identify sensitive data with over 95% accuracy, including both structured and unstructured data types. It reduces billions of files to hundreds of thousands of data assets requiring scanning through metadata clustering, enabling full coverage without data leaving the environment. The platform includes multiple security modules: DSPM for posture management and risk scoring, DDR (Data Detection and Response) for monitoring data exfiltration and ransomware encryption, and DAG (Data Access Governance) for implementing least privilege access controls. It detects shadow data, duplicate data, overprivileged data, and mislocated data across cloud environments. Sentra monitors data movement across cloud data stores, including ETL processes, database migrations, and backups. It provides data lineage tracking, custom classifiers, and sensitivity labels for precise risk evaluation. The platform supports compliance frameworks including GDPR, CCPA, HIPAA, PCI DSS, and AI-specific standards like NIST AI RMF and ISO/IEC 42001. The solution extends protection to LLM applications and GenAI datasets, monitoring prompts and outputs for data privacy concerns. It generates automated compliance reports and maintains audit readiness through activity log management.
Sentra DSPM FAQ
Common questions about Sentra DSPM including features, pricing, alternatives, and user reviews.
Sentra DSPM is Cloud-native DSPM platform for data discovery, classification, and risk mgmt. developed by Sentra. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Powered Security, Access Control, Cloud Security.
FEATURED
Cybercrime intelligence tools for searching compromised credentials from infostealers
Password manager with end-to-end encryption and identity protection features
VPN service providing encrypted internet connections and privacy protection
Fractional CISO services for B2B companies to build security programs
Stay Updated with Mandos Brief
Get the latest cybersecurity updates in your inbox
TRENDING CATEGORIES
POPULAR
Automated vulnerability assessment and remediation platform
A threat intelligence aggregation service that consolidates and summarizes security updates from multiple sources to provide comprehensive cybersecurity situational awareness.
AI security assurance platform for red-teaming, guardrails & compliance
Real-time OSINT monitoring for leaked credentials, data, and infrastructure
Weekly cybersecurity newsletter covering security incidents, AI, and leadership