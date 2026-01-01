Sentra Accurate Data Discovery & Classification
Sentra Accurate Data Discovery & Classification
Sentra Accurate Data Discovery & Classification Description
Sentra provides data discovery and classification capabilities for cloud environments, serving as a foundation for data security posture management. The platform uses AI-based classification technology with proprietary Large Language Models to identify and classify sensitive data across structured and unstructured formats. The solution performs agentless discovery across IaaS, PaaS, SaaS, and on-premises environments, covering cloud-native databases, data warehouses, data lakes, data pipelines, and metadata catalogs. It supports AWS, Azure, GCP, and Snowflake deployments. The platform reduces billions of files to thousands of data assets requiring scanning through automated reduction techniques. Classification capabilities include detection of PII, PCI, PHI, and developer secrets within databases, unstructured documents, images, audio files, and user-generated content. The system provides contextual information about data usage, sensitivity, lineage, environment, and data type. Custom classifiers and sensitivity labels can be configured for specific organizational needs. The platform includes DSPM functionality for evaluating data posture, detecting misconfigurations, mislocated data, excessive permissions, and compliance violations. It offers Data Detection and Response (DDR) for monitoring data exfiltration and ransomware encryption. Data Access Governance (DAG) capabilities address excessive permissions, unauthorized access, and inactive identities. All data scanning occurs within the customer environment without data leaving the infrastructure. The platform provides continuous monitoring for shadow data discovery and automated risk remediation workflows.
Sentra Accurate Data Discovery & Classification FAQ
Sentra Accurate Data Discovery & Classification is AI-based data discovery & classification platform for cloud environments developed by Sentra. It is a Data Protection solution designed to help security teams with AI Powered Security, Cloud Security, Compliance.
